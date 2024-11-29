Суд арестовал замглавы Дегтярска Ильина по обвинению в превышении полномочий

Первоуральский городской суд (Свердловская область) удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО замглавы Дегтярска по ЖКХ Андрея Ильина, обвиняемого по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал сообщили в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 26 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», накануне в администрации Дегтярска сотрудники полиции провели обыски и изъяли документы. По некоторым данным, обыски прошли по заявлению бывшего мэра Игоря Бусахина в связи со спором о коммунальной трубе. По данным источника «Ъ-Урал», следственные действия не связаны с работой мэра Дегтярска Вадима Пильникова.

Мария Шараева