Согласование забуксовало из-за сроков

Представители Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России. По данным Politico, документ заблокировали Латвия и Литва. Как пишет издание, эти две страны не захотели продлевать норму, которая позволяет европейским компаниям работать с российским рынком по спецразрешениям. О том, что согласовать новый пакет ограничений помешали два государства, не уточняя деталей, также писал Reuters. По данным агентства, главные разногласия коснулись продления сроков, в течение которых европейские компании должны вывести свои инвестиции из России.

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Австрия и Италия в частности могли выступить против сокращения этого периода, полагает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «Если мы говорим о выводе инвестиций, что якобы есть какой-то план-график по крупнейшим европейским компаниям или группам, которые должны расстаться с Россией, и этот график согласовывают, то здесь первое, что приходит в голову, — крупнейшие банковские группы.

Это Raiffeisen и UniCredit, который судится на текущий момент с Еврокомиссией. Raiffeisen тоже постоянно изъявляет недовольство. Мол, мы делаем все что можем, посмотрите, как сильно сократились, и нет покупателя, что мы можем сделать. И если речь шла именно о том, что до конца 2025 года Raiffeisen и UniCredit должны уйти из России, то, видимо, тогда уже Австрия и Италия, являющиеся их представителями, как минимум не согласовали этот период. Согласование состоится, когда сроки установят с учетом их требований, например, не окончательно выйти, а сокращать размеры бизнеса.

На 15-й пакет санкций ни у кого уже не хватает фантазии.

Поэтому мы видим какие-то "сырые" предложения, и это по большому счету ни о чем.

Если уйдут Raiffeisen и UniCredit, все рухнет? Нет, конечно. Уже точно нет. Столько про это говорят, но уже все адаптировались. Лучше не станет, если они уйдут, но ничего принципиально не изменится».

Предполагалось, что санкции в числе прочего затронут почти 50 российских нефтяных танкеров: им могут запретить доступ в европейские порты. По данным СМИ, представители стран ЕС также поспорили о норме, которая позволяет Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть и нефтепродукты: Прага заявляет, что не стремится к продлению исключения. А Братислава, наоборот, хочет и дальше получать топливо из России. Преодолеть эти разногласия будет весьма непросто, считает ведущий эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович: «Когда Европейский союз вводил эмбарго на импорт российской нефти морским путем, касаемо поставок по трубопроводу "Дружба" были специально сделаны исключения из санкций. Потому что тем странам, которые получали нефть именно по трубопроводу, было сложнее переключиться на альтернативные морские поставки.

Особенно сложная ситуация была и есть у Чехии, Словакии и Венгрии, которые получали нефть по южной ветке "Дружбы", и эти страны не имеют выхода к морю. Поэтому к ним всегда был мягкий подход санкционной политики Европейского союза, им давали исключения. Но эти страны не одинаковы с точки зрения, в том числе политической позиции. Понятно, что Словакия со своим нынешним правительством, как и Венгрия, готовы были бы и дальше получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

А вот правительство Чехии ориентировано на то, чтобы как можно быстрее разорвать оставшиеся экономические связи с Россией. Поэтому и сложно согласовать единую позицию даже этих стран. Что касается наличия альтернативы, то тут есть очень много нюансов, но по большому счету, конечно, нефть найти можно. Например, поставлять через соседние страны, просто это будет дороже. Из-за вот этих противоречий как раз и не получается согласовать новый санкционный пакет. И поэтому приходится идти между Сциллой и Харибдой».

Это была третья встреча постоянных представителей ЕС с целью согласования очередного пакета антироссийских ограничений. После новые санкции должен будет принять Евросовет. По данным Bloomberg, одобрить 15-й пакет Евросоюз планирует до конца 2024 года, а окончательно принять 24 февраля. Также источники агентства сообщили, что страны ЕС требуют от США смягчить санкции в отношении Газпромбанка. Это позволит вновь возобновить платежи за российский газ через дочернюю компанию банка в Люксембурге.

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Андрей Загорский