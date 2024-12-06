Самые короткие губернаторские сроки

Сергей Сокол исполнял обязанности губернатора Иркутской области всего 28 дней, с 11 мая по 8 июня 2009 года. Он был назначен указом президента после гибели в авиакатастрофе главы региона Игоря Есиповского. Однако 28 мая глава государства внес в заксобрание кандидатуру сенатора Дмитрия Мезенцева, который и возглавил регион.

Михаил Развожаев был врио главы Хакасии 43 дня, с 3 октября по 15 ноября 2018 года. Президент уточнял, что эта работа поручается господину Развожаеву на один месяц. На выборах главы региона в ноябре победил секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Денис Буцаев исполнял обязанности главы Белгородской области 57 дней, с 22 сентября по 18 ноября 2020 года. 18 ноября 2020 года врио Белгородской области был назначен Вячеслав Гладков. Господин Буцаев вернулся на занимаемый им ранее пост главы «Российского экологического оператора».

Евгений Зиничев провел на посту и. о. губернатора Калининградской области 70 дней, с 28 июля по 6 октября 2016 года. В октябре 2016 года он был переведен на другую работу «по семейным обстоятельствам». Занял пост замдиректора ФСБ.

Сергей Шойгу руководил Московской областью 179 дней, с 11 мая по 6 ноября 2012 года. Досрочно сложил полномочия и занял пост министра обороны РФ в ноябре 2012 года.