Жители Ростовской области совершили «миллион добрых дел»

«Счетчик добрых дел», установленный в центре Ростова, насчитал миллион поступков, совершенных жителями области в рамках эстафеты «Года добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом, 45% добрых дел граждане совершили в направлении «Социальное волонтерство», 13% - в сфере экологии и зоозащиты, еще 12% пришлось на «Патриотическое волонтерство». Количество добровольцев, зарегистрированных на платформе «Добро.рф», с марта увеличилось на 73,5 тыс. и достигло 245,5 тыс. человек. Число организаторов выросло на треть до 6,6 тыс.

Дмитрий Ковалевский