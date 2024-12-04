Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Ростовской области совершили «миллион добрых дел»

«Счетчик добрых дел», установленный в центре Ростова, насчитал миллион поступков, совершенных жителями области в рамках эстафеты «Года добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом, 45% добрых дел граждане совершили в направлении «Социальное волонтерство», 13% - в сфере экологии и зоозащиты, еще 12% пришлось на «Патриотическое волонтерство». Количество добровольцев, зарегистрированных на платформе «Добро.рф», с марта увеличилось на 73,5 тыс. и достигло 245,5 тыс. человек. Число организаторов выросло на треть до 6,6 тыс.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...