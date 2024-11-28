США направят Украине новый пакет военной помощи в размере $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине очередную военную помощь в размере $725 млн. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц. По его словам, новый пакет включает противотанковое вооружение, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для HIMARS.

Собеседник Reuters уточнил, что вооружения будут взяты со складов вооруженных сил США. О том, что американская администрация одобрила поставки на Украину противопехотных мин, стало известно 20 ноября.

Ранее издание Politico написало, что господин Байден негласно попросил Конгресс согласиться с выделением дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что Джо Байден предоставит Киеву необходимые средства для продолжения конфликта в 2025 году. В январе следующего года в должность должен вступить избранный президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал за урегулирование украинского конфликта путем переговоров.

Об отношениях Киева и Вашингтона — в материале «Ъ» «Джо Байден даст списать».