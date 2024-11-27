Politico: Джо Байден тайно попросил Конгресс выделить на Украину еще $24 млрд

Президент США Джо Байден направил в Конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву, пишет Politico. Обращение главы Белого дома конгрессмены могут рассмотреть в декабре.

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Фото: Pilar Olivares, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Pilar Olivares, Reuters

Как рассказали источники издания в Конгрессе, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на «восполнение американских запасов», еще $8 млрд предлагается одобрить по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники и другой помощи напрямую с армейских складов. Politico, со своей стороны, оценило шансы на согласие Конгресса с этим запросом господина Байдена как «небольшие».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в следующем году. 13 ноября он говорил, что Белый дом намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп. В Пентагоне позднее уточнили: партии оружия планируется передавать еженедельно. Как сообщало военное ведомство, речь идет об использовании выделенных на эти цели $9 млрд. Кроме того, США могут списать часть государственного долга Украины в размере $4,65 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден даст списать».