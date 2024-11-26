Ozon откроет логистический центр в Тюменской области за 3,2 млрд рублей
Маркетплейс Ozon запустит первую очередь нового логистического комплекса в селе Успенка Тюменской области. Инвестиции в открытие центра составят 3,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Уточняется, что открытие фулфилмент-центра позволит создать около 1 тыс. рабочих мест и сократить сроки доставки товаров до одного дня. Первые заказы будут отправлены со склада 2 декабря.
В 2025 году маркетплейс планирует ввести в эксплуатацию третий и четвертый блоки комплекса, в том числе фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров площадью 20 тыс. кв. м.