Главные новости к утру 28 ноября

Пять беспилотников уничтожено за ночь над Брянской областью, два — над Ростовской. FPV-дроны также ударили по селу в Белгородской области. ПВО отразила атаки беспилотников на два района Краснодарского края, пострадала женщина.

Добровольческие отряды «Барс» сформированы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для нейтрализации угрозы российскому приграничью со стороны Украины, сообщили в российском Генштабе. На вооружении добровольцев — гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на $725 млн и планирует поставить ей мины, БПЛА, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Reuters.

США начали масштабное антимонопольное расследование против компании Microsoft. Оно связано с использованием компанией своего ПО в сфере безопасности для усиления позиций на рынке облачных технологий.

Американская разведка полагает, что выданное США разрешение Украине на удары вглубь России не повышает риск ядерной эскалации, рассказал собеседник Reuters.

Власти Берлина отказали в продлении вида на жительство четырем сотрудникам российских СМИ, включая россиянина, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

Иностранные и российские производители бытовой техники — Beko, Tefal, Indesit, Kuppersberg и другие — поднимают цену на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления, копии которых есть у «Ъ», получили некоторые ритейлеры и дистрибуторы.

Как узнал «Ъ» из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в октябре почти полностью прекратили корректировать лимиты по выданным кредитным картам.

Средняя площадь новых торговых центров в Москве в 2025 году увеличится вдвое, а в регионах — в 1,5 раза, следует из прогнозов консалтинговой компании CMWP, с которыми ознакомился «Ъ».

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».