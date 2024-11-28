Над Таганрогом и Каменском в Ростовской области за ночь сбили два беспилотника

Два беспилотника уничтожено минувшей ночью в небе над Ростовской областью, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила по одному беспилотному летательному аппарату над Таганрогом и Каменском.

«Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет»,— написал врио главы региона в Telegram-канале.

До этого об уничтожении пяти беспилотников над Брянской областью сообщил губернатор Александр Богомаз. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался об отраженной силами ПВО атаке беспилотниками на два района. Так, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА во двор дома пострадала женщина.

Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на 28 ноября атаковали село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.