Два района на Кубани ночью подверглись массированной атаке беспилотников

Два района Краснодарского края минувшей ночью подверглись массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника во двор дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В своем Telegram-канале он добавил, что медики оказали пострадавшей помощь, но от госпитализации она отказалась. В помещении при атаке FPV-дронами разбиты стекла, а еще в одном из дворов зафиксированы повреждения автомобиля. Кроме того, на хуторе Чигрина Красноармейского района осколками сбитого беспилотника поврежден частный дом. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов»,— заключил краснодарский губернатор.