Главные анонсы 28 ноября

В Астане президент России Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Москве намечена встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с делегацией Национального собрания Пакистана.

Суд в Удмуртии вынесет приговор обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему президенту Адвокатской палаты республики Дмитрию Талантову, ранее защищавшему экс-журналиста «Ъ» Ивана Сафронова.

Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности пункта 14 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» и подпункта «д» пункта 10 Правил учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства в связи с жалобами Ю.Б. Митрофановой и И.П. Рыбакова.

Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит иски родственников погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» к МЧС и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» о компенсации морального вреда.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит кассационные жалобы от ответчиков по иску Генпрокуратуры о взыскании с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината неосновательного обогащения и имущества в размере 105 млрд руб.

Арбитражный суд Уральского округа проведет разбирательство по кассационной жалобе экс-владельцев промышленной группы Челябинского металлургического комбината на решение о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб., а также изъятии заводов «Ариант».

Мещанский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки. Главе IT-компании «Спутник» гражданину Казахстана Киму и руководителю турфирмы Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит жалобу на решение досрочно прекратить полномочия судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого ранее разрешили возбудить уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество.

В Москве девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу «Роснефти» на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа удовлетворил иск «Транснефти» к «Роснефти» на 4,8 млрд руб.

Верховный суд Кабардино-Балкарии проведет очередное заседание по делу о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны.

Во Франкфурте-на-Майне состоится заседание генерального совета Европейского Центрального банка.

Банк Кореи проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой ставки на ближайшее время.