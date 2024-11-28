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Коммерсантъ FM
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Власти Берлина отказали в ВНЖ четырем сотрудникам российских СМИ

Власти Берлина решили отказать в предоставлении вида на жительство (ВНЖ) нескольким сотрудникам российских средств массовой информации, а также гражданину РФ, связанному с медиагруппой «Россия сегодня». Эти данные подтвердили «РИА Новости» в департаменте внутренних дел, цифровизации и спорта при Сенате немецкой столицы.

Собеседник информагентства сослался на комментарий земельного ведомства по вопросам миграции Берлина, которое подведомственно департаменту. В документе говорится о гражданине Бразилии, который также является аккредитованным корреспондентом мультимедийного агентства Ruptly. Уточняется, что в феврале он первым среди сотрудников российских СМИ получил уведомление о непродлении ВНЖ. Решение утвердила первая судебная инстанция.

В качестве обоснования ведомство назвало распространение RT, к которой относится и Ruptly, «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС». Журналиста признали «угрозой интересам ФРГ» в случае его дальнейшего пребывания в стране.

Среди тех, кто также не получил ВНЖ, оказались российская семья, где муж возглавляет немецкий офис «России сегодня», а также бывший сотрудник медиагруппы, который уволился из организации более полугода назад.

Вчера, 27 ноября, стало известно, что власти Германии закрывают немецкое бюро российского Первого канала, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. МИД России в качестве зеркальной меры обязал журналистов немецкого вещателя ARD покинуть российскую территорию.

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