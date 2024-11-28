Добровольческие отряды «Барс» в приграничье получили гаубицы, РЭБ и огнеметы

Добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. За время специальной военной операции (СВО) в добровольческие формирования записалось свыше 45 тыс. человек, прибывших из всех субъектов Федерации.

Он добавил, что отряды созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для нейтрализации угрозы в российском приграничье со стороны Украины, сказал Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России» (.pdf).

Обязательным условием пребывания граждан в добровольческих отрядах было выполнение задач в своих регионах, отметил господин Бурдинский.

Большинство добровольцев после участия в СВО подписали контракты о пребывании в мобилизационном резерве, добавил генерал-полковник.

По его мнению, проведенную ГОМУ работу по формированию добровольческих отрядов «Барс» по масштабности можно сравнить с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.