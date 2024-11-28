6,4 миллиона квадратных метров составил в октябре объем ввода жилья в РФ, сообщил Росстат. Это наименьший показатель с начала года, по сравнению с октябрем 2023-го снижение составило 0,6%. Сектор многоквартирных домов после прироста в сентябре (на 16% год к году) вернулся к отрицательной динамике, наблюдавшейся на протяжении года,— объем ввода в октябре составил 3,7 млн кв. м (минус 17% в годовом выражении). Индивидуальное жилищное строительство продолжает оставаться «в плюсе» — сдано 2,7 млн кв. м, что примерно вдвое меньше, чем в сентябре, но на 27,7% больше, чем было в октябре 2023-го. Всего за 10 месяцев 2024 года введено 87,6 млн кв. м жилья — на 1,6% больше, чем годом ранее.

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