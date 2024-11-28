Москва выделяет гранты предпринимателям на новогоднее оформление

Столичные власти сообщили о запуске программы стимулирования праздничного оформления объектов, принадлежащих московским предпринимателям. Речь о тематическом оформлении к Новому году в рамках проекта мэрии «Зима в Москве» (стартует 1 декабря на 1,9 тыс. площадках; в его рамках пройдет, например, фестиваль «Путешествие в Рождество»). По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, призовой фонд конкурса на лучшее праздничное оформление объектов составит 700 млн руб. Первым ста участникам, подавшим заявки в мэрию, также обещаны гранты размером до 2 млн руб. (но не более половины суммы уплаченных в городской бюджет налогов за год) на оформление объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В материалах мэрии говорится, что на гранты могут рассчитывать магазины, рестораны, кафе, гостиницы и предприятия услуг на первых этажах домов. Город обещал компенсировать им стоимость проекта по оформлению, а также материалы и оборудование, использованные для работ. Господин Немерюк предложил украшать и пункты выдачи заказов маркетплейсов, предложив для этого их владельцам «немножко простимулировать контрагентов».

Отдельный конкурс в мэрии проведут для проектировщиков: авторам лучшей концепции тематического оформления обещаны выплаты до 3 млн руб. Глава столичного департамента предпринимательства Кристина Кострома дала понять, что за инновационное оформление объектов премии могут увеличить. В пример в мэрии приводят прозрачные светодиодные экраны, дисплеи с 3D-эффектом и подсветку зданий с применением слайд-мэппинга.

Ресторатор Дмитрий Левицкий на брифинге, посвященном запуску проекта, поинтересовался у чиновников, знают ли о нем в районных администрациях. «А то я могу весь тротуар снеговиками заставить. Придут и скажут — убирайте»,— рассудил господин Левицкий. Глава Мостуризма Евгений Козлов заверил, что в случае «шероховатостей» на местах готов «с коллегами из префектур отсматривать каждый случай». Госпожа Кострома заверила, что рекомендации по праздничному оформлению объектов вскоре разместят на сайте «Зимы в Москве». Господин Козлов заверил “Ъ”, что каждое «глобальное городское событие обладает мультипликативным экономическим эффектом», принося бюджету «два рубля на каждый вложенный рубль».

Александр Воронов