Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва выделяет гранты предпринимателям на новогоднее оформление

Столичные власти сообщили о запуске программы стимулирования праздничного оформления объектов, принадлежащих московским предпринимателям. Речь о тематическом оформлении к Новому году в рамках проекта мэрии «Зима в Москве» (стартует 1 декабря на 1,9 тыс. площадках; в его рамках пройдет, например, фестиваль «Путешествие в Рождество»). По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, призовой фонд конкурса на лучшее праздничное оформление объектов составит 700 млн руб. Первым ста участникам, подавшим заявки в мэрию, также обещаны гранты размером до 2 млн руб. (но не более половины суммы уплаченных в городской бюджет налогов за год) на оформление объектов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В материалах мэрии говорится, что на гранты могут рассчитывать магазины, рестораны, кафе, гостиницы и предприятия услуг на первых этажах домов. Город обещал компенсировать им стоимость проекта по оформлению, а также материалы и оборудование, использованные для работ. Господин Немерюк предложил украшать и пункты выдачи заказов маркетплейсов, предложив для этого их владельцам «немножко простимулировать контрагентов».

Отдельный конкурс в мэрии проведут для проектировщиков: авторам лучшей концепции тематического оформления обещаны выплаты до 3 млн руб. Глава столичного департамента предпринимательства Кристина Кострома дала понять, что за инновационное оформление объектов премии могут увеличить. В пример в мэрии приводят прозрачные светодиодные экраны, дисплеи с 3D-эффектом и подсветку зданий с применением слайд-мэппинга.

Ресторатор Дмитрий Левицкий на брифинге, посвященном запуску проекта, поинтересовался у чиновников, знают ли о нем в районных администрациях. «А то я могу весь тротуар снеговиками заставить. Придут и скажут — убирайте»,— рассудил господин Левицкий. Глава Мостуризма Евгений Козлов заверил, что в случае «шероховатостей» на местах готов «с коллегами из префектур отсматривать каждый случай». Госпожа Кострома заверила, что рекомендации по праздничному оформлению объектов вскоре разместят на сайте «Зимы в Москве». Господин Козлов заверил “Ъ”, что каждое «глобальное городское событие обладает мультипликативным экономическим эффектом», принося бюджету «два рубля на каждый вложенный рубль».

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...