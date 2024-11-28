Сундукам закон не писан

В прокате — ирландский фильм ужасов Дэмиена Маккарти «Астрал. Медиум» (Oddity). Михаил Трофименков скорректировал свои представления об Ирландии и ее темпераментных гражданах: в фильме ни разу не идет дождь, а его герои, что люди, что оккультные сущности, ведут себя на редкость заторможенно.

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Фото: Keeper Pictures Взгляду фильма на устрашающую сюжетную реальность заметно не хватает черного юмора

Фото: Keeper Pictures

Позволив зрителям в прологе фильма чуть-чуть полюбоваться природными красотами «зеленого острова», Дэмиен Маккарти затем опрокидывает их в мир клаустрофобии. Три главных локации фильма одна другой депрессивнее.

В психиатрической лечебнице персонал и пациенты стоят друг друга, как в мире Эдгара По. Доктор Тед (Гвилим Ли) за партией в шахматы с ассистентом Айвэном (Стив Уолл) обсуждает варианты идеального убийства. Айвэн в свою очередь приглашает его съездить туда, где стоял мучительный воспитательный дом его бесприютного детства: Айвэн регулярно наведывается туда, чтобы выломать крест, установленный на месте приюта,— жест для жестко католической Ирландии неординарный.

Что касается пациентов, то среди них присутствует каннибал в маске а-ля Ганнибал Лектор: в урочный час его спустят с цепи. А также ужасный на лицо Олин Бул (Тадже Мерфи), которому в свое время мама выколола глазки «чтоб он в шкафу варенье не нашел». Правда, в отличие от героя советской детской страшилки, он потерял лишь один глаз, успев насмерть забить маму до того, как она лишила его зрения.

В антикварной лавке, расположенной в ближайшем городке, царит слепая блондинка Дарси (Кэролайн Брэкин). Слепой медиум — частый персонаж фильмов ужасов за сто с лишним лет мирового кинематографа. Несколько комично, конечно, как Дарси предостерегает клиентов своей лавочки от того, чтобы трогать выставленные на продажу артефакты. Дескать, они все прокляты, а проклятие снимается только после оплаты покупки. Отменный, черт возьми, пиар-ход.

Правда, до главного экспоната никто из клиентов дотронуться не может. В бабушкином сундуке Дарси держит своего рода голема, то ли мумию, то ли деревянного истукана с пятью дырками в голове, в каждой из которых упрятан некий мистический объект.

Только линия Дарси позволяет оценить странноватый ирландский юмор. Среди своих экспонатов она особенно лелеет заимствованный из старого отеля звонок вызова коридорного. Некогда бедолагу насмерть уронил с лестницы пьяный постоялец. Но коридорный остался верен профессиональному долгу и продолжал являться по вызову, принося смерть тем, кто потревожил его покой.

Наконец, в огромном каменном доме, который так и подмывает назвать замком, Дэни (Кэролайн Брэкин), сестра-близняшка Дарси, ждет с ночного дежурства своего Теда, который угрохал на покупку все свои средства, но уюта так и не успел навести. Из-за отсутствия центрального отопления супруги вынуждены ночевать в спальных мешках в палатке, установленной посреди негостеприимных интерьеров. Впрочем, Дэни скучать не приходится. Фотоаппарат, настроенный на автоматический режим, фиксирует присутствие в доме неких духов. А тут еще в дверь колошматит тот самый одноглазый Олин, предупреждая Дэни о проникновении в ее дом злой сущности.

Вечеринка с духами закончится предсказуемо. Дэни мертва, Олин мертв, а его стеклянный глаз наследует Дарси, желающая изобличить убийцу своей сестры. Ради этого она навещает зятя и его новую пассию Яну (Кэролайн Мэнто), насильственно даря им сундук с пресловутым големом.

Но после этого все идет как-то не так, вопреки потусторонней логике. Умудренная Дарси попадает в нелепейшую ловушку, которую была просто обязана предчувствовать хотя бы в силу обостренного слуха. Голем же слишком поздно оживет, чтобы исполнить свою карательную функцию, да и то не до конца. Заговор отчасти разоблачен, порок чуть-чуть наказан, каннибал всласть позавтракал, мертвый коридорный явился по вызову, привнеся привкус черного юмора, которого «Астралу» катастрофически не хватало.