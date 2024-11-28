Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 94 года историку литературы, писателю Игорю Золотусскому

Игорь Золотусский

Игорь Золотусский

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Игорь Золотусский

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии А. И. Солженицына писатель Алексей Варламов:

— Дорогой Игорь Петрович! Сердечно поздравляю Вас с еще одной жизненной вехой и хочу сказать, как много значит для меня Ваше имя в литературе. Вы запомнились мне с юности невероятно точными и образными критическими статьями, удивительными книгами о Гоголе и Достоевском, Абрамове и Солженицыне, прекрасными документальными фильмами на телевидении, утверждавшими высокое достоинство русского слова. Много лет мы работали вместе в жюри премии «Ясная Поляна», и ощущать себя Вашим младшим современником всегда было для меня честью. Здоровья Вам, крепости душевной и телесной и многая лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...