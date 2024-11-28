Сегодня исполняется 94 года историку литературы, писателю Игорю Золотусскому

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Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Игорь Золотусский

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии А. И. Солженицына писатель Алексей Варламов:

— Дорогой Игорь Петрович! Сердечно поздравляю Вас с еще одной жизненной вехой и хочу сказать, как много значит для меня Ваше имя в литературе. Вы запомнились мне с юности невероятно точными и образными критическими статьями, удивительными книгами о Гоголе и Достоевском, Абрамове и Солженицыне, прекрасными документальными фильмами на телевидении, утверждавшими высокое достоинство русского слова. Много лет мы работали вместе в жюри премии «Ясная Поляна», и ощущать себя Вашим младшим современником всегда было для меня честью. Здоровья Вам, крепости душевной и телесной и многая лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»