Новые книги о теории кино

Бела Балаж «Видимый человек, или Культура кино»

Ad Marginem Press

Перевод Анна Кацура

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Бела Балаж — прозаик, поэт, мыслитель, кинотеоретик и сценарист, убежденный марксист, но немного и метафизик, в одинаковой мере вписанный в родную венгерскую, немецкую и советскую культуры. Его написанный по-немецки «Видимый человек» был, в общем, первой серьезной книгой о теории кино. В 1924 году, когда вышла книга, авангард еще только зарождался и идея, что кинематограф — не развлечение для нищих духом, не любопытный симптом массового общества, а высокое искусство, достойное самого пристального внимания интеллектуалов, была по-настоящему новой. По мысли Балажа, кино (речь, разумеется, о немом кино) преодолевает вавилонское смешение языков, служит средством воссоединения человечества. Помимо того, оно дает человеку новое знание — делает его видимым самому себе. Это не просто пафосная абстракция: Балаж выводит ее из остроумного анализа кинематографических средств, прежде всего — крупного плана. Кино впервые позволяет увидеть жизнь лица, тела, вещи. Оно преодолевает отчуждающую абстракцию слов, условность литературы и живописи. Индустриальная природа этого медиума находится с этой миссией откровения в сложных отношениях. Кинематограф, безусловно, порождение капитализма, но, по Балажу, он обладает едва ли не революционным потенциалом обновления мира.

Зигфрид Кракауэр «Теория кино»

Ad Marginem Press

Перевод Д.Ф. Соколова, Ольга Улыбышева

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Немецкий социолог и теоретик культуры Зигфрид Кракауэр, автор знаменитого эссе «Орнамент массы», бежал от нацистов сначала во Францию, потом в Америку и там на протяжении долгих лет писал свою «Теорию кино». По-английски она вышла в 1960 году. В 1974-м в СССР появился сокращенный перевод. Теперь том Кракауэра впервые издан по-русски в полном объеме. Это — книга одной идеи. Особенность кинематографа в сравнении с другими искусствами: он способен улавливать материальный мир как он есть, показывать действия и положения, «обмениваться рукопожатиями с реальностью». Соответственно, поистине кинематографичны только те фильмы, в которых раскрывается эта реалистическая установка. Кракауэр терпеть не может немецкий экспрессионизм, с недоверием относится к французскому авангарду и советскому революционному кино, находит отдельные достоинства у Хичкока и Бергмана, а вершиной киноискусства, разумеется, считает итальянский неореализм. За этой системой вкусов кроется философский проект. Человечество оторвано от мира вследствие распада традиционных верований и торжества абстрактного мышления, навязанного современной наукой. Ему нужно вернуть чувство обладания реальностью. Тут-то и может помочь кино. Во многом Кракауэр наследует Балажу, хотя и не ссылается на него, но пишет он из другой точки. Кинематограф — уже не новое искусство с невиданными возможностями, за ним груз ошибок и разочарований. Так что и тон тут не столь восторженный, более строгий.

Пол Шредер «Трансцендентальный стиль в кино»

Des Esseintes Press

Перевод Анна Шульгат

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Режиссер, сценарист большой части фильмов Мартина Скорсезе Пол Шредер пришел в кино из киноведения. Работу «Трансцендентальный стиль в кино» он выпустил в 1972 году. Ему было всего 25 лет, но исследование это было на редкость цельным и новаторским. Сакральные сюжеты влекли кинематографистов с момента возникновения медиума: казалось, кино рождено, чтобы показывать чудеса. Большинство подобных опытов выходило аляповатыми поделками, но уместный язык для разговора о священном, заглавный «трансцендентальный стиль» кинематограф со временем все же нашел. По Шредеру, его воплощают два автора: японец Ясудзиро Одзу и француз Робер Брессон. Между ними будто бы мало общего, первый никогда не говорит о религии, второй увлечен ею, но манера их на удивление похожа: статичные кадры, никаких операторских трюков, отказ от резкого монтажа, живописности, а также от всякого психологизма, изображения страстей и эмоций. Эта аскетическая эстетика, редукция кинематографических средств к минимуму, позволяет раскрыть подлинно духовное содержание: показать обращение и просветление, восстановить гармонию между человеком, миром и внеположным миру — трансцендентным. Кинематограф Одзу растет из дзенской традиции, Брессон слегка еретически соединяет разные ветви христианства, но приходят они к одной точке, что доказывает: трансцендентальный стиль — вполне объективное явление. Третий герой книги Карл Теодор Дрейер служит для Шредера иллюстрацией отклонений: это автор, искавший язык для разговора в кино о вере, иногда приближавшийся к трансцендентальному стилю, но так и не достигший его.

Дэвид Бордуэлл, Кристин Томпсон, Джефф Смит «Искусство кино»

Бомбора

Перевод Анна Иевлева

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Классический труд американских супругов-киноведов Дэвида Бордуэлла и Кристин Томпсон впервые вышел в 1979 году. Бордуэлл и Томпсон были авторами новой неоформалистской теории, направленной против всех модных в критике 1970-х веяний — марксизма, фрейдизма, феминизма, структурализма,— школ, предполагавших анализ скрытых смыслов, движущих режиссерами идеологий, тонких, иногда едва доказуемых нюансов (теологической эстетики Шредера это, конечно, тоже касалось). Всему этому пиру духа они противопоставляли строгий и сухой анализ устройства фильмов — построения сюжета и кадра, техник монтажа, работы звука и так далее. Смысла картин они, конечно, касались, но прямо выводили его из формальных особенностей. «Искусство кино» — работа не для специалистов, это, в общем-то, учебник, чтение, может быть, немного тяжеловесное, но для умения внимательно анализировать кино чрезвычайно полезное. Для каждого нового издания Бордуэлл и Томпсон заново переписывали книгу, приноравливаясь к изменениям в индустрии и конвенциях кинематографа. В 2010-х у них появился третий соавтор киновед Джефф Смит. Русский перевод выполнен с издания 2020 года. Анализ шедевров Орсона Уэллса и Антониони тут перемежается примерами из «Ла-Ла Ленда» и «Гарри Поттера», что выглядит иногда нелепо, но и придает свежести.

Виктор Мазин, Александр Погребняк «Эпизоды советского кино»

Сеанс

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Книга психоаналитика Виктора Мазина и философа Александра Погребняка — настоящий ночной кошмар Бордуэлла и Томпсон. Формально это не теоретическая работа, наоборот — серия эссе, виньеток, связанных полуслучайными ассоциациями и вольной прихотью авторов. Но за этой мозаикой прослеживается проект: рассказывать не об истории течений и техник, не о поисках режиссеров, даже не о фильмах как о цельных произведениях, а об эпизодах. Фрагменты фильмов часто остаются в сознании: когда картина целиком из него выветривается. Иногда они будто бы противоречат всему произведению и оттого оказываются важнее. Некоторые эссе Мазина и Погребняка действительно посвящены конкретным сценам, другие — сквозным линиям. «Эпизоды» написаны не специалистами по кино, а увлеченными зрителями, но зрителями с привычкой к философствованию. Фрагменты из «Бриллиантовой руки», «Берегись автомобиля», «Вия», «Ленина в Париже», «Приключений Электроника», а также ряда менее известных фильмов анализируются с привлечением Платона, Фомы Аквинского, Декарта, Канта, Лакана и Делёза — так что даже самые незамысловатые на первый взгляд фильмы оказываются способны сообщить кое-что о желании, знании, безумии, истине и прочих вечных вопросах.

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