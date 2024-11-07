Число соискателей в сферах строительства и недвижимости выросло на 30% в Сочи

Этой осенью рынок труда в Сочи показал рост активности соискателей. На 30% возросло число резюме в сфере строительства и недвижимости. Специалисты в области туризма и гостинично-ресторанного бизнеса стали искать новые позиции на 27% чаще, а топ-менеджеры — на 26%. В продаже и обслуживании клиентов, а также в сфере ИТ также наблюдается высокий интерес к поиску новых возможностей с увеличением числа резюме на 23 и 22% соответственно. В то же время розничная торговля продемонстрировала отрицательную динамику, снизившись на 7%, рассказали «Ъ-Сочи» в сервисе по подбору персонала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам января—октября 2024 года спрос на офисные вакансии в Сочи заметно возрос, особенно в таких профессиональных областях, как строительство и недвижимость, гостеприимство, а также продажи и высший менеджмент. Всего на сайте hh.ru для «белых воротничков» разместили свыше 31,6 тыс. вакансий, из которых 10,8 тыс. касаются продаж — одной из самых востребованных сфер в городе. На втором месте находится строительство и недвижимость, где число вакансий составило около 5 тыс., а за ними идут финансы и бухгалтерия, для которых открыли почти 2 тыс. вакансий. На рынке труда Сочи отмечают дефицит специалистов в розничной торговле (1,4 резюме на вакансию), продажах (2,5), гостеприимстве (3,1) и строительстве (3,3).

«С весны 2023 года рынок труда в Сочи и в России в целом стал ориентирован на соискателей, а не на работодателей. Компании привлекают сотрудников высокими зарплатами и бонусами, что побуждает многих пересматривать свои карьерные планы»,— уточнила руководитель пресс-службы hh.ru по Югу и ЦФО Екатерина Никифорова.

Что касается уровня заработных плат, для «белых воротничков» в Сочи медианная зарплата варьируется в зависимости от профессиональной сферы. Высший и средний менеджмент возглавляют список с медианой в 118,6 тыс. руб., за ними следуют специалисты в области строительства и недвижимости с медианой в 100,2 тыс. руб. Сферы информационных технологий, продаж и маркетинга также предлагают конкурентоспособные зарплаты в диапазоне от 70 тыс. до 74 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Краснодарском крае количество резюме увеличилось на 30%. Динамика вакансий за этот же период выросла только на 6%.

Мария Удовик