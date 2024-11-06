Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос на смену работы в Краснодарском крае увеличился на 30%

Рынок труда в сфере строительства и недвижимости в Краснодарском крае переживает активный рост числа резюме. На фоне динамики вакансий в регионе, увеличившейся на 6%, число резюме возросло на 30%, рассказала гендиректор HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова на форуме Mallpic в Сочи.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Анализ рынка труда Краснодарского края в сфере строительства и недвижимости за 2023–2024 годы показывает значительное увеличение интереса соискателей к новым возможностям. Количество резюме в регионе увеличилось на 30%, что значительно превышает динамику вакансий, составившую 6%. По всей России динамика вакансий в строительной отрасли составила +12%, в то время как число резюме выросло на 26%.

На форуме Татьяна Долякова уточнила, что эти показатели свидетельствуют о серьезной ротации кадров в строительной сфере, где высокий уровень неудовлетворенности текущими условиями труда подталкивает сотрудников к поиску новых позиций. Ожидается, что в следующем году можно будет заметить большую ротацию персонала.

«Мы наблюдаем очевидную динамику в интересе к смене работы как в крупных городах, так и в регионах. Соискатели активно размещают резюме, и это говорит о настрое на изменения»,— утончила госпожа Долякова на форуме.

Мария Удовик, Андрей Куценко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...