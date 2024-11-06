Спрос на смену работы в Краснодарском крае увеличился на 30%

Рынок труда в сфере строительства и недвижимости в Краснодарском крае переживает активный рост числа резюме. На фоне динамики вакансий в регионе, увеличившейся на 6%, число резюме возросло на 30%, рассказала гендиректор HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова на форуме Mallpic в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Анализ рынка труда Краснодарского края в сфере строительства и недвижимости за 2023–2024 годы показывает значительное увеличение интереса соискателей к новым возможностям. Количество резюме в регионе увеличилось на 30%, что значительно превышает динамику вакансий, составившую 6%. По всей России динамика вакансий в строительной отрасли составила +12%, в то время как число резюме выросло на 26%.

На форуме Татьяна Долякова уточнила, что эти показатели свидетельствуют о серьезной ротации кадров в строительной сфере, где высокий уровень неудовлетворенности текущими условиями труда подталкивает сотрудников к поиску новых позиций. Ожидается, что в следующем году можно будет заметить большую ротацию персонала.

«Мы наблюдаем очевидную динамику в интересе к смене работы как в крупных городах, так и в регионах. Соискатели активно размещают резюме, и это говорит о настрое на изменения»,— утончила госпожа Долякова на форуме.

Мария Удовик, Андрей Куценко