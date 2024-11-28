Сегодня исполняется 60 лет председателю совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолию Седых

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Фото: Предоставлено ОМК Анатолий Седых

Фото: Предоставлено ОМК

Его поздравляет социальный инвестор, основатель инновационной школы «СКОЛКА» Андрей Комаров:

— Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите искренние поздравления с юбилеем! Более 25 лет знаю Вас как успешного лидера, увлеченного профессионала, талантливого руководителя! Благодаря Вашей энергии и целеустремленности ОМК внесла весомый вклад в развитие отечественной металлургии и составила славу России! Вы — создатель значимых в масштабах страны социокультурных проектов. Город Выкса — колыбель ОМК — вот уже 15 лет является точкой притяжения для деятелей культуры и поклонников современного искусства со всей России и выступает ярким примером позитивных социальных изменений и преображения городской среды. Наша многолетняя дружба блестяще прошла испытания конкуренцией и сегодня вышла на новый уровень — взаимообогащающего общения и созидания! От души желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»