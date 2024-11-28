Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет председателю совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолию Седых

Анатолий Седых

Анатолий Седых

Фото: Предоставлено ОМК

Анатолий Седых

Фото: Предоставлено ОМК

Его поздравляет социальный инвестор, основатель инновационной школы «СКОЛКА» Андрей Комаров:

— Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите искренние поздравления с юбилеем! Более 25 лет знаю Вас как успешного лидера, увлеченного профессионала, талантливого руководителя! Благодаря Вашей энергии и целеустремленности ОМК внесла весомый вклад в развитие отечественной металлургии и составила славу России! Вы — создатель значимых в масштабах страны социокультурных проектов. Город Выкса — колыбель ОМК — вот уже 15 лет является точкой притяжения для деятелей культуры и поклонников современного искусства со всей России и выступает ярким примером позитивных социальных изменений и преображения городской среды. Наша многолетняя дружба блестяще прошла испытания конкуренцией и сегодня вышла на новый уровень — взаимообогащающего общения и созидания! От души желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...