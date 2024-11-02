Сочи возглавил топ направлений для поездок на Новый год

В Краснодарском крае выросло количество бронирований на новогодние праздники, при этом Сочи стал абсолютным фаворитом среди туристов. С результатами исследования сервиса путешествий МТС Travel ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кубань возглавила список самых популярных направлений для отдыха на Новый год 2025, зафиксировав 85%-ный рост ранних бронирований по сравнению с прошлым годом. Это объясняется, с одной стороны, общим увеличением внутреннего туризма, а с другой — выгодными предложениями раннего бронирования, позволяющими туристам сэкономить и гарантировать себе места в наиболее востребованных отелях и апартаментах. Средняя стоимость проживания в регионе составляет 10,6 тыс. руб. в сутки. Это на 7% ниже, чем в прошлом году.

Сочи является лидером для отдыха на новогодние каникулы в Краснодарском крае, занимая 61% от общего числа бронирований. Прибрежные зоны (Адлер, Сочи, Сириус) собрали 27, 28 и 25% бронирований соответственно. Горнолыжные курорты Красной Поляны и Эсто-Садка также демонстрируют значительный спрос, собирая 15 и 5% бронирований соответственно. Анапа, Геленджик и Краснодар занимают значительно меньшую долю рынка. Города собрали 6, 5 и 5% бронирований.

«Ъ-Сочи» писал, что на Красной Поляне в период зимних каникул уже сейчас туристы забронировали 65% номерного фонда. Быстрее всего в стоп-листы уходят номера в отелях категории «пять звезд».

Мария Удовик