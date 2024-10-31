Из Челябинска в Копейск с 1 ноября запустят 43 новых автобуса

С 1 ноября в Челябинске на маршрутах №58 «ЧВВАКУШ — улица Чистопольская», №123 «Копейск — парк Гагарина» и №125 «Копейск — Железнодорожный вокзал» будут работать новые автобусы среднего и большого класса. Готовность транспорта проверил исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин, об итогах инспекции он рассказал в личном telegram-канале.

На маршрут №58 выведут 20 новых автобусов средней вместимости. При этом Алексей Лошкин поставил задачу сократить интервал движения в пиковые часы до 10 минут, в менее загруженное время до 15 минут, так как курсирует транспорт практически через весь город. На маршруте №123 будет работать до 25 новых машин большого класса, на №125 — 18 автобусов средней вместимости.

Всего на 2024 год по Челябинску запланировано к обновлению до 490 единиц транспорта. На данный момент в город поступило 239 штук. Однако, как отмечает и. о. мэра, количество машин не имеет значения, если есть дефицит водителей. С 1 ноября тарифная ставка работников повысится на 20%. Продолжают выплачивать «подъемные» при устройстве на работу в размере 500 тыс. руб. Однако этого недостаточно, в связи с чем Алексей Лошкин ждет от перевозчиков новых предложений, как сделать профессию водителя максимально привлекательной. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», кадровый дефицит наблюдается и в сфере уборки снега.

Виталина Ярховска