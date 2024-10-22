Главные новости за 22 октября. Сочи

Полицейские задержали блогера, который приставал к девушкам на улицах Сочи и унижал их. Приезжий при задержании полицией оказал сопротивление.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи возглавил Сергей Горобец. Ранее он занимал должность заместителя председателя суда.

В Сочи в 2024 году на ремонт дорог по нацпроекту «БКД» выделили 862 млн руб. На курорте отремонтировали 59 улиц протяженностью 39 км, план года выполнили досрочно.

Крупный агротуристический кластер площадью около 500 га появится в Сочи. В кластере разместятся форелевое хозяйство, тепличный комплекс, оливковые и фруктовые сады.

В Сочи за два года родственники участников СВО получили 88 млн руб. в рамках поддержки от муниципалитета и благотворительных организаций. В дополнение к федеральным и региональным инициативам в Сочи реализуется 12 муниципальных мер поддержки, направленных на помощь семьям участников СВО.

На территории Сочи до конца 2024 года дополнительно установят 112 камер видеонаблюдения. Ранее за счет средств курортного сбора на пляжах города смонтировали 114 камер.

На территории Сочи газифицировано 84% жилого сектора. В текущем году на курорте запланированы проектно-изыскательские работы по 13 межпоселковым газопроводам общей протяженностью около 200 км.

В Сочи 7 ноября состоится пленарное заседание Валдайского форума. Дискуссия в прошлые годы в основном проходила по международным вопросам.

В бархатный сезон Сочи планирует принять 1,4 млн туристов. По итогам 2024 года общий турпоток в Сочи может достигнуть рекордных значений — 8 млн человек.

В Сочи в 2025 году возведут сразу два торговых комплекса и еще один многофункциональный торгово-развлекательный комплекс.

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске дополнительных рейсов из аэропорта Сочи по шести направлениям в рамках осенне-зимней навигации.