В 2025 году в Сочи построят два торговых и один торгово-развлекательный комплекс

В Сочи в 2025 году возведут сразу два торговых комплекса и еще один многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Об этом сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, говоря о реализации инвестиционных проектов в потребительской сфере на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом в потребсфере Кубани реализуют 85 инвестпроектов на 47 млрд руб. Из них 35 проектов относят к торговле, 20 — логистическим и распределительным центрам, 13 — придорожному сервису. По шесть проектов относятся к сферам общепита и бытовых услуг, пять касаются автозаправок.

С начала года в регионе завершили 15 проектов на 3,4 млрд руб. В крае таким образом создали более 400 рабочих мест. На разных этапах реализации находятся еще 70 инвестпроектов. Среди наиболее крупных — упомянутое строительство комплексов в Сочи, достройка производственно-складского комплекса для хранения продуктов питания в Новороссийске и логистического комплекса в Краснодаре.

«Ъ-Сочи» писал, что всего в Сочи сейчас реализуют 54 проекта на общую сумму 586 млрд руб. Большинство из них в санаторно-курортной и туристской сферах. Планируется, что в течение восьми лет на курорте создадут свыше 24 тыс. рабочих мест.

Вячеслав Рыжков