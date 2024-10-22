Оскорблявший девушек в Сочи пранкер при задержании оказал сопротивление

Блогер, который оскорблял девушек на улицах в Сочи, при задержании полицией оказал сопротивление. 30-летний житель Пятигорска оскорблял прохожих девушек, снимал нелицеприятный разговор на видео, которое потом размещал в социальных сетях, напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полицейские, обнаружив ролики в сети, нашли и задержали приезжего в центре курорта. Он оказал оперативникам сопротивление и был привлечен к административной ответственности. Правоохранители также выяснили, что блогер, являясь кондитером, декорировал свои торты символикой запрещенной в России экстремистской организации и выкладывал их фотографии в социальных сетях. Проводится проверка.

«Сейчас я осознаю, что мои действия оскорбляли жителей и гостей города, хочу искренне попросить прощения перед всеми, кого я мог оскорбить своим непристойным поведениям. Я осознал ошибку, и обещаю впредь больше такого не делать»,— говорит задержанный на опубликованном пресс-службой краевого главка МВД ролике.

О задержании молодого человека стало известно утром 22 октября. Его начали искать днем накануне, в понедельник.

Вячеслав Рыжков