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Задержан блогер, унижавший девушек на улицах Сочи

Полицейские задержали блогера, который приставал к девушкам на улицах Сочи и унижал их. Информацию «Ъ-Сочи» подтвердили в правоохранительных органах.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В соцсетях днем накануне, 21 октября, появились сообщения о том, что приезжий блогер из Ставропольского края пристает к девушкам на улицах курорта. Он выкладывал в сеть ролики с оскорбительным поведением в отношении местных жительниц. При этом некоторым из девушек, предположительно, нет 18 лет. Поисками приезжего занялась полиция. Его удалось задержать. Будут ли его привлекать к административной или уголовной ответственности — не уточняется.

Похожий случай ранее произошел в Краснодаре. В краевой столице сначала задержали, а затем оштрафовали 22-летнего жителя Ростовской области, который на улицах города оскорблял прохожих и провоцировал конфликты. Его признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и обязали выплатить 40 тыс. руб. штрафа.

Вячеслав Рыжков

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