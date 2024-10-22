В Сочи появится агротуристический кластер площадью около 500 гектаров

Крупный агротуристический кластер площадью около 500 га появится в Сочи. В кластере разместятся форелевое хозяйство, тепличный комплекс, оливковые и фруктовые сады, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сочи заинтересован в новых инвестициях, но со своей стороны мы требуем, чтобы инвесторы действовали в интересах города. Подчеркну, что создаваемая инфраструктура должна работать для всех жителей курорта. Вокруг новых объектов должны появляться парки и скверы, благоустроенные набережные и пляжные зоны, площадки для занятий спортом и прогулок с детьми, дополнительные транспортные и пешеходные маршруты. Еще до начала строительства важно предусматривать и масштабы увеличения мощностей инженерных сетей»,— отметил мэр.

Глава города напомнил, что в инвестиционном портфеле Сочи сейчас 54 проекта на общую сумму 586 млрд руб. За счет их реализации в ближайшие восемь лет на курорте создадут более 24 тыс. рабочих мест. Две трети из них — в санаторно-курортной и туристской сферах.

Господин Прошунин также напомнил, что на прошедшем в 2024 году Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти города заключили соглашений на 86 млрд руб. Сразу несколько крупных проектов реализуют на территории Лазаревского района города. Здесь появятся отели категории четыре и пять звезд. Управлять ими будут крупнейшие операторы.

Вячеслав Рыжков