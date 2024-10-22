На ремонт дорог по нацпроекту в Сочи в 2024 году выделили 862 млн рублей

В Сочи в 2024 году на ремонт дорог по нацпроекту «БКД» выделили 862 млн руб. На курорте отремонтировали 59 улиц протяженностью 39 км, план года выполнили досрочно, рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Прошунин рассказал, что на территории города подходят к концу также работы по городским программам паспортов ТОС и депутатских наказов — это 85 улиц. До конца года планируют восстановить и укрепить оползневые участки на Новороссийском шоссе и улице Космической. По восьми сложным участкам готовы проекты, определяются источники финансирования.

Мэр напомнил также, что осенью стартовало строительство обхода Адлера. Эту дорогу глава Сочи назвал «жизненно необходимой». Андрей Прошунин напомнил, что в пик курортного сезона путь до железнодорожного вокзала в Адлере и дальше до аэропорта сильно загружен. К вокзалу ежедневно проезжают порядка 50 тыс. автомобилей.

«Проект изменит всю транспортную логистику на юге России. Наши жители очень ждут эту дорогу. Движение на федеральной трассе и прилегающих дорогах в микрорайонах курорта станет ощутимо свободней. А вся скоростная автомагистраль М-4 "Дон" позволит в разы быстрее добираться до курорта»,— отметил господин Прошунин. Власти рассчитывают, в частности, что время в пути от Джубги до Сочи сократится до полутора часов.

Вячеслав Рыжков