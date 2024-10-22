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Пленарное заседание Валдайского форума состоится в Сочи 7 ноября

В Сочи 7 ноября состоится пленарное заседание Валдайского форума. Соответствующая информация размещена на сайте мероприятия.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Форум, как правило, посещает президент РФ Владимир Путин. На заседании глава государства выступает с речью и отвечает на вопросы. Дискуссия в прошлые годы в основном проходила по международным вопросам. Пока пресс-служба Кремля не анонсировала участие господина Путина в мероприятии этого года.

Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» будет проходить с 4 по 7 ноября. Темой мероприятия станет «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В 2023 году темой заседания была: «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Форум также посещал Владимир Путин. Мероприятие прошлого года было юбилейным, XX. На нем присутствовали эксперты из 42 государств.

Вячеслав Рыжков

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