«Азимут» запустит дополнительные рейсы из Сочи по шести направлениям

Авиакомпания «Азимут» объявил о запуске дополнительных рейсов из аэропорта Сочи по шести направлениям в рамках осенне-зимней навигации. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться как по внутренним, так и по международным маршрутам. В конце года, 27 и 28 декабря, самолеты отправятся по маршруту Минеральные Воды – Сочи – Минеральные Воды. Во вторник, 12 ноября, пассажиры вылетят из аэропорта Сочи в Махачкалу и обратно. Жители и гости курорта смогут 2 и 3 ноября отправить из Сочи в Пензу и обратно. В пятницы, 8 и 22 ноября будут выполнять рейсы Сочи – Астрахань – Сочи. Также в пятницу, 25 октября, состоится рейс из Сочи в Анталью.

Рейсы Сочи – Самарканд – Сочи начнутся с 31 октября и будут осуществляться по четвергам и пятницам до 28 марта, а также по средам и четвергам с 13 ноября по 19 декабря. С 17 ноября 2024 года до 23 марта 2025 года запланированы рейсы Минеральные Воды – Самара – Минеральные Воды по воскресеньям.

«Ъ-Сочи» писал, что за пять месяцев аэропорт курорта обслужил 7,9 млн пассажиров. За это время авиакомпании выполнили 24,5 тыс. рейсов. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Мария Удовик