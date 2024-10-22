Сочи планирует принять в бархатный сезон 1,4 млн туристов

В бархатный сезон Сочи планирует принять 1,4 млн туристов. По итогам 2024 года общий турпоток в Сочи может достигнуть рекордных значений — 8 млн человек, рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

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На предстоящие новогодние праздники уровень бронирования уже достиг 40%, и с приближением праздников ожидается, что загрузка гостиниц превысит 90%. Власти уверены, что в этот период Сочи примет более 300 тыс. гостей.

Для обеспечения комфортного отдыха в декабре начнет работать межведомственный оперативный штаб. Он будет координировать деятельность транспортных служб, коммунальных объектов, заведений общественного питания и средств размещения.

В июне—августе в Сочи побывали 4,7 млн россиян. По словам господина Прошунина, это создало значительную нагрузку на инфраструктуру, ежедневно использовалось до 470 тыс. кубометров воды — на 5% больше, чем в 2023 году.

В блоке ЖКХ круглосуточно работали около 900 специалистов. Мобильные бригады оперативно реагировали на нештатные ситуации, обеспечивая бесперебойное функционирование систем.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте завершился бархатный сезон, он продлился дольше обычного. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воды в море у берегов Сочи упадет ниже +20 градусов.

Мария Удовик