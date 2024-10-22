Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергей Горобец возглавил Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи возглавил Сергей Горобец. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Фото: пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

Фото: пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

Ранее господин Горобец занимал должность заместителя председателя суда. В 1998 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе. До этого проходил военную службу — с 1988 по 1996 год. В 1996 году с отличием окончил Военный университет Минобороны РФ — военно-юридический факультет.

Третий апелляционный суд ранее возглавлял Евгений Кузин. В начале октября текущего года он был назначен председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре. На этой должности господин Кузин проработает шесть лет. До него суд возглавлял Алексей Шишкин.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...