Сергей Горобец возглавил Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи возглавил Сергей Горобец. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

Ранее господин Горобец занимал должность заместителя председателя суда. В 1998 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе. До этого проходил военную службу — с 1988 по 1996 год. В 1996 году с отличием окончил Военный университет Минобороны РФ — военно-юридический факультет.

Третий апелляционный суд ранее возглавлял Евгений Кузин. В начале октября текущего года он был назначен председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре. На этой должности господин Кузин проработает шесть лет. До него суд возглавлял Алексей Шишкин.

Вячеслав Рыжков