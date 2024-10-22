За два года родственники участников СВО получили 88 млн рублей в Сочи

В Сочи за два года родственники участников СВО получили 88 млн руб. в рамках поддержки от муниципалитета и благотворительных организаций. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В дополнение к федеральным и региональным инициативам в Сочи реализуется 12 муниципальных мер поддержки, направленных на помощь семьям участников спецоперации. В августе 2024 года ввели единовременную денежную выплату из муниципального бюджета в размере 300 тыс. руб. для подписавших контракт. Семьи участников СВО также получили по 50 тыс. руб. на каждого школьника к началу учебного года.

За два года благодаря работе благотворительного фонда было выполнено более тысячи заявок. В результате родственники участников СВО смогли получить средства на решение различных вопросов: ремонт, медицинские услуги, приобретение обмундирования.

На курорте продолжается гуманитарная миссия. На новые территории и в Курскую область власти города и волонтеры направили 900 тонн гуманитарных грузов.

Мария Удовик