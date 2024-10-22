В Сочи газифицировано 84% жилого сектора

На территории Сочи газифицировано 84% жилого сектора. В текущем году на курорте запланированы проектно-изыскательские работы по 13 межпоселковым газопроводам общей протяженностью около 200 км, рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу». Строительство и монтаж, уточнил мэр, рассчитаны до 2027 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Прошунин рассказал, что уже газифицирован микрорайон Вардане. В конце ноября должны ввести в эксплуатацию новый газопровод в Головинке. Продолжается строительство газопровода в поселке Якорная Щель. Его планируют сдать до конца текущего года. К объекту подключат более 150 домовладений.

По словам мэра, активно реализуется и программа догазификации. Предприятие «Сочигоргаз» приняло более 5 тыс. заявок от горожан и заключило порядка 4 тыс. договоров. Газ доведен до границ участков почти 2,9 тыс. домов. К сетевому газу подключили больше 800 домов.

Вячеслав Рыжков