До конца года в Сочи дополнительно установят 112 камер видеонаблюдения

На территории Сочи до конца 2024 года дополнительно установят 112 камер видеонаблюдения. Ранее за счет средств курортного сбора на пляжах города смонтировали 114 камер, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что весь курорт находится под контролем видеосистемы «Безопасный город». В комплексе более 3,5 тыс. камер. Каждая седьмая — высокого разрешения, с функцией распознавания лиц. Во всех объектах размещения работают системы видеоконтроля и управления доступом, средства экстренного вызова нарядов полиции и групп реагирования охранных предприятий, организована физическая охрана объектов.

Отдельно господин Прошунин остановился на вопросе защиты Сочи от природных катаклизмов. Мэр рассказал, что в городе отработано эффективное взаимодействие со всеми федеральными, региональными структурами и Гидрометцентром. Власти Сочи предупреждены об опасных природных явлениях. В 2024 году для города закупили 160 блоков акустического оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Акцент, по словам мэра, делают на превентивной работе. Для очистки сетей ливневой канализации на улицы города каждый день выходят более 100 специалистов МУП «Водосток». Также расчищают русла рек, укрепляют берег. Ведется строительство подпорной стены на улице Армавирской на берегу реки Западный Дагомыс.

На всех крупных реках Сочи развернута система из 54 гидрологических комплексов и девяти осадкомеров. С их помощью проводят мониторинг уровня паводковых вод.

Вячеслав Рыжков