Премьер-министр Ирака сообщил о ликвидации местного главы запрещенного ИГ

Национальная служба безопасности Ирака ликвидировала главу местного отделения «Исламского государства» (признана в России террористической организацией и запрещена). Вместе с ним были убиты еще восемь высокопоставленных командиров террористической группировки, сообщил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Операция проведена в районе горного хребта Хамрин на северо-востоке Ирака.

«Я поздравляю наш уважаемый народ с ликвидацией так называемого "эмира Ирака" террористической организации ИГ и восьми ее высокопоставленных командиров в результате уникальной героической операции»,— говорится в заявлении иракского премьера, опубликованном в соцсети Х.

На прошлой неделе, 18 октября, Центральное командование вооруженными силами США сообщило о ликвидации «старшего лидера» террористов в Ираке. Утверждалось, что во время совместной антитеррористической операции был ликвидирован Шахадха Аллави Салих Улави аль-Баджари, известный как Абу Исса.