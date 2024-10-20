В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз. В России открыто два участника, оба — при посольстве в Москве. К 8:30 явка составила 2,38% (более 65 тыс. человек). По итогам голосования явка на выборах и референдуме должна составить 33,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza, Reuters Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

С 7:00 (совпадает с мск) в стране работают 1957 избирательных участков, еще 231 — за рубежом. В этом году, в отличие от выборов 2021-го, число участков в России сократили с 17 до 2. МИД РФ утверждал, что молдавская сторона подготовила только 10 тыс. бюллетеней для избирателей в России, в то время как в стране проживают 500 тыс. граждан Молдавии.

На пост президента Молдавии, который избирается сроком на четыре года, претендуют 11 кандидатов. Среди них — баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, второй тур пройдет 3 ноября.

В рамках референдума молдаване должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Избирательные участки закроются в 21:00.