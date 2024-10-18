В Нижнекамске начали проверку после сведений об отравлении в школе

Управление образования Нижнекамского района инициировало проверку после сведений об отравлении учеников школы №15 в Нижнекамске. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе района.

Пять школьников обратились за медицинской помощью, трое из них были выписаны для амбулаторного лечения, двое остаются в больнице в стабильном состоянии.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы и анализы. В учебном заведении проводятся мероприятия по противодействию эпидемиям, а также усиливаются профилактические меры. Учащимся внедрена кабинетная система.

Влас Северин