Сведений набралось на три года

Три года лишения свободы получил сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом). Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сопряженном со сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности. Вину в инкриминированном ему преступлении подсудимый полностью признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоран Винатье (признан иноагентом) признал вину и получил три года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лоран Винатье (признан иноагентом) признал вину и получил три года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Судебный процесс по делу 48-летнего Лорана Винатье (признан иноагентом), которому инкриминировали ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности РФ), уложился в три заседания. Дело в том, что на первом же допросе француз полностью признал свою вину и ходатайствовал о заключении досудебного соглашения. В итоге его дело было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств. Прения и оглашение приговора прошли в один день, что в судебной практике случается не так часто. По мнению гособвинителя, подсудимый заслуживал наказания в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Защита предложила ограничиться штрафом, сам обвиняемый попросил суд вынести «справедливое решение», добавив, что реальное лишение свободы отразится на условиях жизни его семьи — у него русская жена и четверо детей, включая троих от предыдущего брака.

Судью Наталью Чепрасову аргумент подсудимого не убедил, и она назначила французу три года колонии общего режима. Подсудимый был признан виновным в сборе сведений во время трех встреч, состоявшихся в Москве в 2021–2022 годах.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор, при этом опротестовать в апелляционной инстанции они могут только размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Уголовное дело в отношении фигуранта, который с 2014 года работал советником по России и Евразии в швейцарской неправительственной организации «Центр гуманитарного диалога», было возбуждено следственным управлением СКР по Центральному округу Москвы 5 июня 2024 года. На следующий день сотрудники ФСБ задержали француза в одном из ресторанов в центре Москвы. По ходатайству следствия Замоскворецкий суд отправил иностранца в СИЗО.

Отметим, что основанный в 1999 году Центр гуманитарного диалога, в котором работал обвиняемый, специализируется на проведении различных посреднических и миротворческих миссий во время войн и вооруженных конфликтов. В частности, эта организация выступала одним из консультантов так называемой зерновой сделки, связанной с транспортировкой по Черному морю украинского зерна. Сам осужденный является доктором философии, сотрудничает с Парижским институтом политических исследований и считается экспертом по России и Центральной Азии. Он свободно говорит по-русски и регулярно публикуется в специализированных журналах.

Его работы, например, были посвящены событиям в Чечне в 1990-х — начале 2000-х, а также роли ислама на территории бывших советских республик Центральной Азии и на Северном Кавказе. В частности, он опубликовал исследование «Исламизм в Центральной Азии».

Как установили сотрудники ФСБ, для сбора сведений Лоран Винатье (признан иноагентом) неоднократно посещал Россию, проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества — политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также госслужащими.

Олег Рубникович