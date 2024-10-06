На Кубани осужден военный, покинувший СВО, чтобы заработать на лечение дочери

В Новороссийске осужден мобилизованный, покинувший СВО чтобы заработать на лечение дочери. Управляя грузовиком, он насмерть сбил человек и получил приговор сразу по двум статьям. Об сообщается на сайт гарнизонного суда.

Как следует из приговора, в сентябре минувшего года, управляя грузовиком MAN и проезжая станицу Тамань, он не уступил дорогу скутеру и допустил столкновение с ним. Водитель скутера в итоге от множественных тяжелых травм скончался.

Расследуя это ДТП, полицейские выяснили, что водитель грузовика был призван в ВС РФ по мобилизации в сентябре 2022 года из Томской области, но уже в конце декабря он самовольно покинул воинскую часть. Он приехал на Кубань, где начал нелегально подрабатывать. Так он прожил в Краснодарском крае до сентября 2023 года, пока не попал в ДТП.

В суде мобилизованный полностью признал вину в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека, и частично – в дезертирстве. При этом он пояснил, что не собирался полностью уклоняться от прохождения военной службы, а планировал вернуться обратно после накопления необходимой суммы для проведения операции дочери.

Суд при назначении подсудимому наказания учел болезненное состояние его дочери, а также то, что он привлекается к уголовной ответственности впервые и является ветераном боевых действий, участником контртеррористической операции и специальной военной операции, поощрялся командованием и имеет нагрудный знак «За отличие в службе II степени». Также было принято во внимание то, что он оказал помощь потерпевшему, вызвал медицинских работников на место ДТП и частично возместил причиненный вред его семье, раскаялся в содеянном и частично признал свою вину.

В итоге мобилизованный был признан виновным в дезертирстве, совершенном в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В результате частичного сложения наказаний суд приговорил его к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима и взыскал с него 1,8 млн руб. морального вреда в пользу жены погибшего.

Сведения об обжаловании данного приговора картотека суда не содержит.

Михаил Волкодав