Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой в Кремле

Президент Владимир Путин провел встречу с председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артемом Жогой, после которой подписал указ о его назначении на должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО). Запись встречи опубликовал телеканала «Звезда» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Кремля Фото: Официальный сайт Кремля

Владимир Путин отметил, что Артем Жога является известным человеком в стране и Донбассе. «Своими делами вы и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, обеспечение безопасности наших людей, ваш сын жизнь за это отдал, вы многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России»,— сказал президент, после чего предложил ему стать представителем главы государства в регионах УрФО.

Господин Путин подчеркнул, что Урал является промышленным регионом с большим количеством предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Очень важно помогать людям, поддержать в их текущей работе, они очень много делают для повышения обороноспособности страны. Там не только оборонка, но и гражданские отрасли производства представлены достаточно широко»,— сказал глава государства.

Артем Жога отметил, что является солдатом и будет «работать и служить Родине там, где нужен в данный момент». «Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, развитие страны, на поддержку страны, на поддержку людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это наши врачи, педагоги, военкоры, солдаты, даже наши школьники, которые пишут письма на фронт. Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат, в первую очередь»,— подчеркнул господин Жога.

Владимир Путин выразил уверенность, что депутаты парламента ДНР найдут достойную замену Артеме Жоге на посту спикера. «Это тоже одна из ключевых позиций сегодня, очень важная»,— добавил президент.

Артем Жога сменил на посту Владимира Якушева, который покинул должность 24 сентября. Господин Якушев работал полпредом в округе с 2020 года, в июне 2024 года председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев назначил его врио секретаря генсовета партии. В среду, 25 сентября, Владимир Якушев был избран первым вице-спикером Совета федерации. Полномочиями сенатора от исполнительной власти Тюменской области его наделил губернатор Александр Моор.

Артему Жоге 50 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта», подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола).

После гибели Арсена Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. Сам господин Жога занял должность начальника штаба батальона. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром «Спарты».

В сентябре 2023 года в ДНР прошли первые парламентские выборы после вхождения региона в состав РФ, по итогам которых господин Жога был избран депутатом Народного совета ДНР от ЕР. Позже парламентарии одобрили его кандидатуру на пост спикера.

В декабре 2023 года на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Сам господин Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования действующий глава государства набрал 87,28% голосов избирателей.

Василий Алексеев