Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета федерации

Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев избран первым заместителем председателя Совета федерации. Соответствующее решение единогласно поддержали все 155 сенаторов, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Якушева на пост первого вице-спикера Совфеда предложила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Я предлагаю на должность первого заместителя председателя Совета федерации кандидатуру Владимира Якушева. Губернатор Тюменской области наделил его полномочиями сенатора РФ»,— сказала она.

Ранее Тюменскую область в Совфеде представляли Павел Тараканов (представитель от правительства региона) и Дмитрий Горицкий (представитель от Тюменской областной думы). В сентябре господин Тараканов сообщил, что спустя пять лет работы покидает верхнюю палату парламента.

Владимир Якушев сменил на посту первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, который был назначен врио губернатора Республики Алтай (в сентябре был избран главой региона). Ранее, в 2017-2024 годах, господин Турчак занимал пост секретаря генсовета «Единой России» (ЕР).

Господин Якушев работал полпредом в УрФО с ноября 2020 года, в мае 2024 года президент Владимир Путин продлил его полномочия. В июне председатель ЕР Дмитрий Медведев назначил господина Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Во вторник, 24 сентября, Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности полпреда в УрФО.

Ранее, с 1993 года, господин Якушев работал юрисконсультом Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка (ЗСКБ). В 1994-1997 годах был исполняющим обязанности, директором Ямало-Ненецкого филиала ЗСКБ. С 1997 — вице-президент, директор, президент Салехардского филиала ОАО «Запсибкомбанк».

В 2001 году назначен вице-губернатором Тюменской области. В марте 2005 года получил должность заместителя мэра Тюмени, в апреле возглавил муниципалитета, в ноябре по предложению Владимира Путина Тюменская областная дума наделила господина Якушева полномочиями губернатора. В 2010 году депутаты переизбрали его на этот пост. В 2014 году Владимир Якушев победил на выборах главы региона (баллотировался от ЕР), получив 86,56% голосов избирателей. С мая 2018 года работал в должности министра строительства и ЖКХ РФ.

По данным источника «Ъ», близкого к администрации президента, собеседника в ЕР и осведомленного федерального чиновника, единственным претендентом на должность полпреда в УрФО является председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога.

В 2022-2023 годах господин Жога был командиром батальона «Спарта», участвующего в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ранее батальоном командовал его сын Владимир, погибший в 2022 году. С 20 сентября 2023 года — председатель Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкции Евросоюза.

В декабре 2023 года Артем Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы президента России. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования действующий глава государства набрал 87,28% голосов избирателей.

Василий Алексеев