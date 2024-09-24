Путин отправил в отставку полномочного представителя президента в УрФО Якушева

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева. Соответствующий документ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе.

Владимир Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в ноябре 2020 года. Он сменил на посту Николая Цуканова, который занял пост старшего вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства. В мае 2024 года президент Владимир Путин продлил полномочия Владимира Якушева на посту полпреда главы государства в УрФО. В июне председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев назначил господина Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Он сменил на посту Андрея Турчака, который был назначен врио губернатора Республики Алтай.

Ранее сообщалось, что Владимир Якушев до 1 октября покинет пост полпреда президента в УрФО и станет членом Совета федерации от исполнительной власти Тюменской области. Сам господин Якушев на встрече с журналистами 12 сентября заявил, что «не исключает» подобного развития событий. Он добавил, что в декабре его официально назначат секретарем генсовета партии ЕР. До господина Якушева пост члена Совета федерации от исполнительной власти Тюменской области занимал Павел Тараканов, который в сентябре спустя пять лет работы покинул должность.

По данным источника «Ъ», близкого к администрации президента, собеседника в ЕР и осведомленного федерального чиновника, единственным претендентом на должность полпреда в УрФО является председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога.

В 2022-2023 годах господин Жога был командиром батальона «Спарта», участвующего в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ранее батальоном командовал его сын Владимир, погибший в 2022 году. С 20 сентября 2023 года — председатель Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкции Евросоюза.

В декабре 2023 года Артем Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы президента России. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования действующий глава государства набрал 87,28% голосов избирателей.

Василий Алексеев