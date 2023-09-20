Спикером парламента ДНР станет комбат Жога, сенатором — волонтер Волошин

Законодательные собрания новых субъектов РФ определяются с руководящими составом. На пост председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) выдвинут Герой России, командир батальона «Спарта» Артем Жога, сообщили в региональном отделении «Единой России». Сенатором от заксобрания, по данным «Ъ», станет советник врио главы ДНР Дениса Пушилина, волонтер Александр Волошин. Как ожидается, первая сессия парламента ДНР состоится сегодня, 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Херсонская областная дума уже провела первое заседание, на котором ее председателем была избрана ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина. Сенатором от заксобрания, как и предполагал «Ъ», стал теперь уже бывший депутат Госдумы, секретарь херсонской ячейки единороссов Игорь Кастюкевич.

В Луганской народной республике, по данным «Ъ», руководителем Народного совета останется секретарь луганской ячейки «Единой России» Денис Мирошниченко, а пост представителя парламента в Совете федерации сохранит Ольга Бас. Наконец, спикером Заксобрания Запорожской области станет заместитель врио губернатора Виктор Емельяненко. Сенатором, как ожидается, будет назначен действующий представитель региона в верхней палате Дмитрий Ворона.

Андрей Прах