Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов уходит в отставку

Сенатор Павел Тараканов, представляющий в Совете федерации Тюменскую область, спустя пять лет работы покидает должность, сообщает ТАСС со ссылкой на господина Тараканова. В разговоре с информагентством он подчеркнул, что для него «почетно сложить полномочия». «Рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде»,— сказал Павел Тараканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Тараканов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Тараканов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», место господина Тараканова займет врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который до 1 октября может покинуть пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Сам господин Якушев на встрече с журналистами 12 сентября заявил, что «не исключает» подобного развития событий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Павла Тараканова членом Совета федерации в 2018 году, позже продлил его полномочия до 2028 года. Ранее, с 2002 года, господин Тараконов занимал должность председателя правления Чеченского регионального отделения общероссийской общественной организации «Идущие вместе», в 2005 году возглавил общероссийскую общественную организацию «Идущие вместе». С 2006 года работал помощником председателя правительства Чечни Рамзана Кадырова. В 2007 году избран депутатом Госдумы от Тюменской области, в нижней палате парламента представлял ЛДПР. В 2012 году перешел в правительство региона на пост заместителя губернатора — руководителя представительства областного правительства в органах госвласти РФ.

Василий Алексеев