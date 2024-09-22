В УрФО в ближайшее время вместо Владимира Якушева будет назначен новый полпред

В ближайшие дни в Уральском федеральном округе (УрФО) сменится полномочный представитель президента, сообщил «Ъ-Урал» источник, близкий к полпредству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным источника, полпредом президента в УрФО может стать Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По данным источника, полпредом президента в УрФО может стать Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его данным, в числе предполагаемых кандидатов на пост полпреда в УрФО — 49-летний председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога. С 2022 по 2023 годы господин Жога был командиром батальона «Спарта», участвующего в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ранее батальоном командовал его сын Владимир, погибший в 2022 году. С 20 сентября 2023 года — председатель Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкции Евросоюза.

В декабре 2023 года Артем Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы президента России. «Я от лица жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, всех военнослужащих, всех друзей и знакомых сказал, что мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации в 2024 году. На что он сказал, что времена бывают разные, тяжелые, трудные, но на сегодняшний день он с народом и будет баллотироваться»,— сообщил тогда господин Жога, добавив, что господина Путина попросили вновь выдвинуться в президенты «матери ребят, которые погибли, герои труда, глава одного из предприятий, шахтер из Забайкальского края».

Напомним, похожая история уже случалась на Урале. Так, в декабре 2011 года начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских в ходе прямой линии с Владимиром Путиным выразил желание приехать в Москву с рабочими для разгона оппозиционных митингов, заявив о готовности «выйти и отстоять стабильность». Во время президентской избирательной кампании 2012 года он был доверенным лицом господина Путина. После выборов господин Холманских был назначен полпредом президента России в УрФО. В 2018 году был освобожден от должности. В 2020 году полпредом президента в УрФО стал Владимир Якушев.

Ранее «Ъ» сообщал, что среди претендентов на пост полпреда президента в УрФО — глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Иван Квитка, который руководит партийным межрегиональным координационным советом по УрФО.

До 1 октября врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев покинет пост полпреда президента в УрФО и станет членом Совета Федерации от исполнительной власти Тюменской области. Сам господин Якушев на встрече с журналистами 12 сентября заявил, что «не исключает» подобного развития событий. До него пост секретаря генсовета ЕР занимал сенатор Павел Тараканов, который спустя пять лет работы покинул должность 19 июля 2024 года.

Анастасия Таначева