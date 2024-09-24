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Артем Жога является единственным претендентом на должность полпреда УрФО

Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога является единственным претендентом на должность полпреда Уральского Федерального округа (УрФО), сообщили «Ъ» близкий к администрации президента источник, собеседник в «Единой России» и осведомленный федеральный чиновник.

Артем Жога

Артем Жога

Фото: пресс-служба президента РФ

Артем Жога

Фото: пресс-служба президента РФ

Несмотря на то, что на этот пост рассматривались разные кандидаты, в том числе знакомые со спецификой регионов УрФО, в случае назначения Артема Жоги, никак не связанного с Уралом, будет своя «политическая логика», и, как рассказали источники, это не должно стать препятствием для его новой работы: округ не является проблемным, и новому полпреду надо будет лишь назначить толковых заместителей.

С 2022 по 2023 годы Артем Жога был командиром батальона «Спарта», участвующего в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ранее батальоном командовал его сын Владимир, погибший в 2022 году. С 20 сентября 2023 года — председатель Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкции Евросоюза.

Ранее «Ъ» сообщал, что среди претендентов на пост полпреда президента в УрФО — глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Иван Квитка, который руководит партийным межрегиональным координационным советом по УрФО.

Ирина Пичурина

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