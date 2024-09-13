Белгородские власти опровергли обучение детей общению с военнослужащими

Администрация Белгорода назвала фейковой видеозапись о проведении в городе акции «Солдат ребенка не обидит». На записи, которая распространяется в соцсетях, используется дипфейк заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной. Как отметила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале, движение губ не совпадает с текстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

На фейковом видео рассказывается о том, что детей научат правилам общения с военными. Авторы видео рекомендуют школьникам не кричать, не допускать выходок и вести себя спокойно. Власти Белгорода отмечают, что для монтажа этой видеозаписи использовалось реальное выступление госпожи Тяпугиной, в котором она рассказала об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования Белгорода.

Публикацию фейкового видео прокомментировал также губернатор Вячеслав Гладков. «Видео пытается дискредитировать действия администрации города, действия российской армии. Конечно же, мы все — взрослые люди, которые могут достаточно быстро отделить правду от лжи»,— рассказал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Власти Белгородской области, которая ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Украины, постоянно опровергают ложную информацию, связанную с проведением специальной военной операции. Так, например, на текущей неделе Вячеслав Гладков опроверг сведения о захвате вооруженными силами Украины села Журавлевка Белгородского района, находящегося на границе.

Что происходит после ввода войск России на территорию Украины — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж