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Коммерсантъ FM
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Победители и непобежденные

По итогам выборов-2024 поводы для гордости нашлись и у партии власти, и у оппозиции

Представители пяти парламентских партий отчитались в понедельник об итогах завершившихся в воскресенье выборов. Больше всего поводов для победных реляций было, разумеется, у единороссов, но и оппозиционеры нашли чем похвалиться.

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Рассказ Владимира Якушева (слева) об успехах «Единой России» выслушали председатель высшего совета партии Борис Грызлов и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Рассказ Владимира Якушева (слева) об успехах «Единой России» выслушали председатель высшего совета партии Борис Грызлов и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (справа) и врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев (слева) на видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии во время подведения предварительных итогов выборов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (справа) и врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев (слева) на видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии во время подведения предварительных итогов выборов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Рассказ Владимира Якушева (слева) об успехах «Единой России» выслушали председатель высшего совета партии Борис Грызлов и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (справа) и врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев (слева) на видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии во время подведения предварительных итогов выборов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Единая Россия» (ЕР) подвела предварительные итоги выборов, по сути, трижды: вечером 8 сентября это сделал ее председатель Дмитрий Медведев, утром в понедельник на пресс-конференции в ТАСС выступил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев, а ближе к вечеру он же повторил свои тезисы на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета. В целом результаты кампании единороссов более чем удовлетворили. «ЕР подтвердила статус ведущей политической силы, партии большинства и партии президента»,— победно заявил господин Якушев в ТАСС.

Правда, на вечерней встрече с соратниками он выразился более сдержанно: «Результат достаточно высок». Но приведенные им цифры выглядели весьма впечатляюще: на выборах-2024 ЕР взяла 82% мандатов в заксобраниях субъектов (против 66% пять лет назад), 84% мест в гордумах региональных столиц (в 2019-м — 64%) и выиграла прямые выборы мэров Абакана (Хакасия) и Анадыря (Чукотка). При этом партия победила в двух регионах, которые пять лет назад были для нее откровенно проблемными,— в Хабаровском крае и в Марий Эл (подробнее см. «День парламентского единства»). Кроме того, Владимир Якушев сообщил, что выборы разных уровней выиграли 308 выдвинутых ЕР участников СВО (81% от всех таких выдвиженцев партии).

Интересно, что к победным для ЕР Владимир Якушев отнес и выборы мэра Братска.

Там от партии баллотировался действующий глава города Сергей Серебренников, а выиграл самовыдвиженец Александр Дубровин, который был главой Братского района и тоже состоит в ЕР, но на время кампании приостановил свое членство в партии.

Такая ситуация, по словам осведомленных источников “Ъ”, сложилась из-за межэлитного конфликта. У господина Серебренникова, давно работавшего мэром, был низкий рейтинг. Мешать самовыдвижению господина Дубровина единороссы не стали, так как опасались победы «третьих сил». Утром 8 сентября, то есть еще до окончания голосования, как сообщил “Ъ” замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, членство Александра Дубровина в партии было восстановлено, а сам он уже по итогам выборов заявил, что «на выборах в городе Братске победила ЕР».

Как губернаторы сами с собой посоревновались

Представители других парламентских партий, поочередно выступившие в ТАСС, тоже нашли чем гордиться. «В очередной раз не удалось похоронить нашу партию, хотя многие на протяжении всей избирательной кампании это делали»,— порадовался председатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. А глава избирательного штаба СРЗП Валерий Гартунг назвал результат партии на выборах «в целом ожидаемым», учитывая «непростую ситуацию», в которой оппозиционная партия «ограничена в инструментах донесения нашей позиции».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что либерал-демократы обошли другие оппозиционные силы по числу выдвинутых кандидатов (11 тыс.), и на этом основании назвал ЛДПР второй политической силой в стране. С ним заочно поспорил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, по мнению которого Компартия «подтвердила безусловное второе место»: «Мы сохранили своего избирателя, свое ядро, а в ряде регионов даже укрепили свои позиции». В то же время он посетовал на снятие некоторых коммунистов с выборов и фактическую невозможность в ряде регионов преодолеть муниципальный фильтр.

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А лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразился еще жестче, обвинив оппонентов в применении «грязных технологий, которые сформировались в 90-е». Кроме того, он выразил мнение, что «такой низкой явки давно не было, а это значит, что граждане протестуют ногами».

Наконец, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев доложил, что от его партии избрались 123 депутата разных уровней.

«В этом году у нас было 10 кандидатов в губернаторы, это новая ступень, и хоть это сложное дело — избираться в губернаторы, но все коллеги проявили себя очень хорошо»,— подчеркнул политик, напомнив, что в Оренбургской и Сахалинской областях кандидаты в губернаторы от «Новых людей» даже заняли третье место. Но «важно не место, а то, что удалось наши идеи донести до избирателей и много чего сделать в процессе выборов», резюмировал господин Нечаев.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова

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